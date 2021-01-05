На рождественскую службу в храм Христа Спасителя будут пускать по пригласительным билетам

На рождественское богослужение, которое в храме Христа Спасителя проведет патриарх Московский и всея Руси Кирилл, прихожан будут пускать только по пригласительным билетам. Об этом сообщается на сайте РПЦ.

Неблагополучная эпидемическая ситуация требует тщательного соблюдения мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции. В целях защиты здоровья верующих, в первую очередь лиц старше 65 лет и лиц, страдающих хроническими заболеваниями, допуск в Храм Христа Спасителя будет осуществляться только по приглашениям.

Заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе сообщил радиостанции «Говорит Москва», что для получения пригласительного билета необходимо обратиться в храм по месту жительства.

Билеты, как обычно в таких случаях, распространяются по приходам и монастырям Московской городской епархии. Прихожанину надо обратиться к своему настоятелю. Я не могу гарантировать, сколько у какого настоятеля есть таких приглашений. Допуск во все храмы и монастыри Русской православной церкви при любых условиях, включая коронавирус, является бесплатным.

Рождественская служба в храме Христа Спасителя пройдет в ночь на 7 января. Видеотрансляцию богослужения будут вести «Россия 1», «Спас» и «Первый канал». Также трансляция будет доступна на сайте РПЦ.