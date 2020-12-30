Иран выплатит семьям погибших при крушении украинского самолета под Тегераном по 150 тысяч долларов

Иран согласился выплатить семьям жертв крушения самолета «Международных авиалиний Украины» под Тегераном по 150 тысяч долларов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иранское информационное агентство IRNA.

Самолет Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», летевший в Киев, разбился 8 января 2020 года после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек.

Корпус стражей исламской революции признал, что самолет украинской авиакомпании был по ошибке сбит из ЗРК «Тор-М1».

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, сообщает ТАСС, 30 декабря заявил, что Киев так и не получил от иранской стороны полную информацию о крушении.

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