Иран подтвердил, что украинский «боинг» был сбит двумя ракетами ЗРК «Тор-М1»

Организация гражданской авиации Ирана выпустила второй предварительный отчет об самолета «Международных авиалиний Украины» под Тегераном.

Как сообщает Bloomberg, в отчете сказано, что «боинг» потерпел крушение после того, как в него попали две ракеты малой дальности класса «земля-воздух», выпущенные из зенитного ракетного комплекса .

В отчете говорится, что пассажирский самолет вылетел в 6:12 утра по местному времени и потерял связь с диспетчерами на высоте 8100 футов (2469 метров). В 6:15 «боинг» исчез с радара вторичного слежения, в 6:18 — с радара первичного слежения.

Самолет впервые соприкоснулся с землей в общественном парке. Затем лайнер развалился на части, двигаясь через футбольное поле, близлежащие сельскохозяйственные угодья и сады.

Иранские власти признали, что не могут расшифровать черные ящики самолета, заявив, что бортовые самописцы сбитого «боинга» — «одни из самых передовых в мире». Франция и США отказались предоставить Ирану оборудование для расшифровки, отмечается в отчете.