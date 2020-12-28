Все российские регионы объявили 31 декабря выходным

Северная Осетия последней из регионов России объявила 31 декабря выходным. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

«Тридцать первое декабря будет выходным днем», — сказали в пресс-службе.

23 декабря президент России Владимир Путин рекомендовал властям регионов, которые еще не объявили 31 декабря нерабочим днем, сделать это.

До выступления Путина о решении объявить 31 декабря нерабочим днем сообщили власти 34 регионов. После призыва президента сделать 31 декабря выходным решили даже регионы, выступавшие за то, чтобы оставить его рабочим. При этом распоряжения губернаторов носят обязательный характер только для госслужащих.

В 2021 году у всех россиян будет нерабочее 31 декабря.