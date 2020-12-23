Путин поддержал предложение сделать 31 декабря выходным днем

Президент России Владимир Путин поддержал идею сделать 31 декабря 2020 года всероссийским выходным днем. Он рекомендовал властям регионов объявить этот день нерабочим, пишет «Интерфакс».

Что касается 31 декабря, объявления его нерабочим… Отдыхать — не работать. У нас праздников много на Новый год, одним больше, одним меньше, наверное, не убудет от нас. Но 31-го, действительно, очень своеобразная работа, мягко говоря, организуется, поэтому, конечно, наверное, следует это поддержать.

С предложением сделать 31 декабря нерабочим днем на заседании Госсовета выступил лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов.

Владимир Путин отметил, что сейчас на федеральном уровне «в соответствии с действующим законом в эти сроки» пока нельзя сделать 31 декабря нерабочим днем. «А со следующего года необходимо решение принять, чтобы организовать этот праздничный день на будущее на федеральном уровне», — сказал президент.

Ранее главы нескольких десятков регионов России уже объявили 31 декабря выходным днем. В некоторых из регионов рабочий день с 31 декабря перенесли на субботу, 26 декабря.

Где 31 декабря уже объявили выходным днем? По состоянию на 21 декабря 2020 года Архангельская область Белгородская область Бурятия Владимирская область Вологодская область Воронежская область Забайкальский край Иркутская область Кабардино-Балкария Камчатский край Карелия Кировская область Костромская область Крым Курская область Ленинградская область Магаданская область Мордовия Мурманская область Ненецкий автономный округ Орловская область Рязанская область Санкт-Петербург Севастополь Ставропольский край Тамбовская область Татарстан Томская область Тульская область Тыва Ульяновская область Чувашия Ямало-Ненецкий автономный округ Ярославская область