Российские регионы передумали оставлять 31 декабря рабочим днем после выступления Путина

Вот что об этом раньше говорили в регионах

Алтайский край. 14 декабря пресс-служба правительства края сообщила, что «вопрос об объявлении нерабочим днем 31 декабря не рассматривается».

Башкирия. 4 декабря министерство труда республики сообщило, что 31 декабря будет рабочим днем, но продолжительность работы сократится на один час.

Калужская область. 11 декабря в областном правительстве сообщили, что «31 декабря в этом году в нашем регионе — рабочий день»,

Красноярский край. 10 декабря пресс-служба губернатора и правительства края сообщила, что оставит 31 декабря рабочим, поскольку, если сделать этот день выходным, то «это коснется далеко не всех граждан».

Марий Эл. Пресс-секретарь главы республики Екатерина Серебрякова сказала 10 декабря, что «в Марий Эл 31 декабря будет рабочим днем, если не будет принято другого решения на федеральном уровне».

Ростовская область. Губернатор Василий Голубев сказал 14 декабря, что 31 декабря — «это обычный день», а никаких новых решений по этому вопросу пока не принимали.

Свердловская область. Губернатор Евгений Куйвашев заявил 18 декабря, что власти региона, «взвесив все за и против, решили не принимать специальных решений по переносу выходного для государственных и муниципальных служащих».

Удмуртия. Глава республики Александр Бречалов заявил 16 декабря, что «выходного 31 декабря не будет». «У нас много праздничных и выходных дней, возможность отдохнуть будет», — подчеркнул он.

Хабаровский край. 23 декабря глава края Михаил Дегтярев назвал «пиаром» решения губернаторов многих регионов, решивших сделать 31 декабря выходным днем. Он предложил «дружно решить», что 31 декабря на работу не должны идти только женщины, а мужчин отпустить с работы пораньше, после обеда.