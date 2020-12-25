Минюст отказался исключить ФБК из реестра «иностранных агентов»

Министерство юстиции отказалось исключить Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) из реестра некоммерческих организаций, выполняющих функции . Об этом сообщается на сайте ведомства.

Фонд борьбы с коррупцией, основанный политиком Алексеем Навальным, включили в реестр НКО-«иностранных агентов» в октябре 2019 года из-за пожертвования от испанской компании. Ее владелец не смог объяснить, зачем отправил деньги фонду. ФБК вернул пожертвование, но Минюст не стал исключать организацию из реестра «иностранных агентов».

Российские суды неоднократно штрафовали ФБК по закону об «иностранных агентах» за отсутствие маркировки в соцсетях фонда.

В июле Алексей Навальный объявил о закрытии ФБК и создании нового юридического лица — «Фонд защиты прав». Навальный пояснил, что решение ликвидировать ФБК принято из-за проигранного иска от компании «Московский школьник». Суд обязал ФБК, Навального и сотрудницу фонда Любовь Соболь выплатить в общей сложности 88 миллионов рублей за распространение недостоверных, по мнению компании, сведений. Позднее бизнесмен выкупил у «Московского школьника» право требовать долг с представителей ФБК.

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