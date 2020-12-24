Собянин разрешил свободную вакцинацию полицейским, священникам, спортсменам и официантам

Власти Москвы с 28 декабря расширяют перечень групп, представители которых могут свободно записаться на вакцинацию от ковида. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

Теперь привиться смогут работники предприятий общественного питания, служб ЖКХ и спортивных организаций, а также представители органов правопорядка — полиции, прокуратуры, судов.

Помимо этого, прививку смогут сделать волонтеры, работники НКО и религиозных организаций.

Вакцинация в Москве началась 5 декабря. Первыми возможность сделать прививку получили учителя, врачи и сотрудники социальных учреждений. После этого к ним добавились работники МФЦ, культуры, торговли и услуг, позднее — работники промышленности, транспорта и СМИ.

Как писала «Медуза», правила вакцинации в Москве строго не соблюдаются и прививку фактически может сделать любой желающий. Вакцинация идет медленно — ежедневно в городе с 12-миллионным населением прививаются не более двух тысяч человек.