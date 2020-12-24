«Левада-центр»: 30% россиян назвали отравление Навального инсценировкой

Большинство жителей России (78%) слышали об , показал «Левада-центра», результаты которого есть в распоряжении «Медузы».

61% опрошенных заявили, что «что-то об этом слышали», еще 17% сообщили, что внимательно следят за делом. 20% респондентов впервые узнали о случившемся от социологов, а 2% затруднились с ответом.

Авторы исследования также спросили у тех, кто слышал об отравлении, какую версию случившегося они считают наиболее правдоподобной. 30% выбрали ответ, что «никакого отравления не было, это инсценировка». Еще 19% сказали, что «это провокация западных спецслужб». 15% респондентов ответили, что «это попытка власти устранить политического оппонента».

7% сказали, что «это личная месть кого-то из фигурантов его расследований», 6% заявили о «борьбе внутри российской оппозиции», 4% назвали другие причины, а 1% предположил, что Навальному стало плохо из-за проблем со здоровьем, «случайного отравления» или «обычного отравления». Каждый пятый опрошенный затруднился с ответом.

Версии о том, что покушения не было, или что это провокация западных спецслужб, в основном поддерживают те, кто что-то слышал о деле, поддерживает президента России и относится к возрастным группам от 40 до 54 лет и старше 55 лет, отметили в «Левада-центре». В том, что это попытка власти устранить оппонента, скорее уверены те, кто внимательно следит за делом, выступает против деятельности президента и относится к более молодым группам россиян.

Не устанем напоминать Можно ли верить данным соцопросов?