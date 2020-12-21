Суд в Германии приговорил к пожизненному заключению напавшего на синагогу в Галле. Он полчаса транслировал происходящее в Twitch

Суд в немецком городе Наумбург приговорил к пожизненному заключению 28-летнего Штефана Баллиета, который в 2019 году убил двоих человек при попытке напасть на синагогу в городе Галле. Об этом сообщает Der Spiegel.

К пожизненному сроку Баллиета просило приговорить обвинение. Защита не выдвигала своих предложений о наказании.

Баллиет признал вину. Он оправдывал свои действия «антисемитскими, расистскими и антифеминистскими теориями заговора», пишет Der Spiegel. По информации BBC, в суде Баллиет отрицал Холокост, что является преступлением в Германии.

Также Баллиет заявил, что решил напасть на синагогу, узнав про Брентона Тарранта, который в 2019 году убил более 50 человек в двух мечетях новозеландского города Крайстчерч. В августе 2020-го Таррант получил пожизненный срок.

В октябре 2019 года Штефан Баллиет попытался прорваться в синагогу города Галле на востоке Германии. Это произошло во время главного иудейского праздника Йом-Киппур, в синагоге в тот день находились более 60 человек.

Баллиет не смог проникнуть в синагогу из-за закрытых дверей. После этого он застрелил женщину, которая к нему обратилась. После этого он устроил стрельбу в закусочной. Там погиб еще один человек. Баллиета задержали при попытке бегства.

Позже выяснилось, что Баллиет 35 минут транслировал нападение в сервисе для онлайн-стримов Twitch. Кроме того, перед атакой он опубликовал в интернете заявление с антисемитскими и расистскими высказываниями.