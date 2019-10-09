В немецком городе Галле открыли стрельбу у синагоги и закусочной. Главное

Полицейский на месте стрельбы в Галле, 9 октября 2019 года Sebastian Willnow / dpa / AFP / Scanpix / LETA

В Германии 9 октября произошла стрельба в городе . Двое преступников пытались проникнуть в синагогу во время иудейского праздника Йом-Киппур, когда в здании находились 70-80 человек, рассказали в еврейской общине Галле. Bild сообщает, что на еврейское кладбище, расположенное возле синагоги, бросили гранату.

Затем нападавшие открыли стрельбу в закусочной, где продают кебабы. Очевидец рассказал немецкому телеканалу n-tv, что преступник в зеленой куртке и шлеме бросил в заведение предмет, похожий на гранату, после чего начал стрелять из винтовки. Нападавшие скрылись в направлении Лейпцига. Также известно о стрельбе в городе Ландсберг, расположенном в 15 километрах от Галле. В твиттере опубликовали видео, где вооруженный человек выходит из автомобиля и стреляет на дороге в Галле.

Полиция сообщила о двоих погибших. По данным Bild, возле синагоги преступник убил одну женщину и ранил еще несколько человек. Телеканал n-tv сообщает, что в закусочной погиб один из посетителей. В полиции подтвердили Spiegel, что в заведении убили мужчину. Представитель госпиталя в Галле также сообщил о поступлении двух пострадавших с тяжелыми огнестрельными ранениями — мужчины и женщины.

Один из подозреваемых задержан, сообщили в полиции. Имя задержанного и его возраст не уточняется. Известно, что это мужчина. Предполагается, что это человек, который скрылся от синагоги на автомобиле, а затем открыл стрельбу на дороге. Всего в нападениях, как отмечает Focus, могли участвовать трое человек, но официально эта информация не подтверждена. Spiegel сообщает, что в нападениях участвовали двое человек. По информации Bild, двое преступников, остающихся на свободе, передвигаются пешком.

В Лейпциге и Дрездене усилили меры безопасности возле зданий синагог. Перед синагогой в Лейпциге дежурят как минимум пятеро полицейских. В Галле полиция призвала жителей не покидать свои дома. В этом городе в связи с происшествием перестала работать железнодорожная станция. В Галле прибыл полицейский спецназ GSG 9.

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