Напавший на синагогу и закусочную в немецком Галле полчаса транслировал атаку в Twitch. Перед этим он опубликовал антисемитский «манифест»

Преступник, устроивший стрельбу у синагоги и закусочной в немецком Галле, 35 минут транслировал нападение в сервисе для онлайн-стримов Twitch. За это время его посмотрели пять человек, сообщила администрация сервиса.

Еще примерно 2200 пользователей Twitch посмотрели запись до того, как ее удалили. Видео и кадры нападения в Галле также появились в твиттере и на видеохостинге Streamable. Как отмечает The New York Times, в мессенджере Telegram запись посмотрели около 15 тысяч раз.

Во время трансляции нападавший представился как Anon. Он жаловался на феминизм и иммигрантов, а также говорил, что «причина всех этих проблем — евреи».

Перед атакой в Галле преступник опубликовал на сайте Kohlchan заявление, содержавшее антисемитские и расистские высказывания, пишет The Guardian. В частности, он сказал, что намеренно решил устроить нападение во время Йом-Киппур — главного иудейского праздника. Помимо синагоги, по словам преступника, он рассматривал в качестве цели для атаки мечеть. В опубликованных материалах также содержатся фотографии оружия и боеприпасов, которые он решил использовать при нападении.

Вооруженное нападение на синагогу в Галле произошло днем 9 октября. Преступник пытался попасть внутрь здания, но не смог. Затем он несколько раз выстрелил в женщину, которая к нему обратилась. После этого он поехал к закусочной по продаже кебабов, где выстрелил в двоих мужчин, а затем открыл огонь по пешеходам на улице. Вернувшись в заведение, он несколько раз выстрелил в тело одной из жертв. Полиция задержала нападавшего, когда он пытался скрыться.

По данным Spiegel, нападение на синагогу и закусочную устроил 27-летний немец Стефан Б. (фамилия не называется) из федеральной земли Саксония-Анхальт, где расположен Галле. Ранее он не был известен полиции. Издание называет его правым радикалом. Spiegel отмечает, что после нападения на синагогу полиция сообщила о нескольких преступниках, но, скорее всего, Стефан Б. действовал один. О задержании других подозреваемых полиция не сообщала.

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Александр Бакланов