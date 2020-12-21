Олег Дерипаска (находится под санкциями США) предложил ввести уголовную ответственность за провоцирование санкций

Российский миллиардер Олег Дерипаска предложил ввести уголовную ответственность в отношении людей, которые провоцируют санкции против граждан и компаний из России. Соответствующее заявление бизнесмен опубликовал в телеграме.

Дерипаска предложил квалифицировать такие действия «как измену Родине, с соответствующими уголовными последствиями». Он не уточнил, какое наказание стоит ввести за это; предусматривает до 20 лет лишения свободы.

В апреле 2018 года США ввели санкции в отношении Олега Дерипаски и трех компаний , UC Rusal и «Евросибэнерго», которыми он владел. В январе 2019 года США сняли санкции с компаний, но не с миллиардера, после того, как он отказался от контроля в бизнесе. Между тем, как заявили в конце 2020 года европейские чиновники, Дерипаска сохранил значительное влияние на «Русал» и его материнскую компанию En+ (представители обеих компаний назвали это ложью).

В 2018 году в Госдуму внесли законопроект, авторы которого предлагали ввести уголовную ответственность за соблюдение санкций, введенных в отношении России, и за действия, способствующие введению таких санкций. Против предложения выступили Российский союз промышленников и предпринимателей и Совет по правам человека при президенте РФ. Документ так и не приняли.