В Минфине США заявили, что Дерипаска «по некоторым сведениям» отмывал деньги для Путина. Бизнесмен назвал это очередной порцией брехни
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США направило адвокатам миллиардера Олега Дерипаски письмо, в котором объяснило, почему в отношении бизнесмена в 2018 году ввели санкции. Об этом сообщает The Financial Times, ссылаясь на текст письма.
В марте 2019 года Олег Дерипаска подал в суд округа Колумбия иск против Минфина США, требуя снять введенные против него санкции. В декабре стало известно, что в министерстве раскроют материалы, послужившие основанием для введения санкций против бизнесмена
В письме OFAC сказано, что в 2016 году Дерипаска «по некоторым сведениям был определен как один из людей, владеющий активами и отмывающий средства от лица президента России Владимира Путина». Также в сообщении отмечается, что Дерипаска, предположительно, отменил выход своей компании ГАЗ на IPO, чтобы скрыть отмывание денег для Путина через эту компанию.
Кроме того, в июле 2011 года и ранее Дерипаска, как утверждается, минимум один раз переводил деньги для Путина. Перевод осуществлялся под видом бизнес-операций, но, как считают в OFAC, Путин использовал эти средства в своих интересах.
В OFAC также заявили, что Дерипаска, по некоторым сведениям, по просьбе Путина вложил 800 миллионов долларов в строительство объектов для Олимпиады в Сочи. По состоянию на начало 2018 года бизнесмен также занимался финансовыми проектами по поручению президента и других высокопоставленных руководителей России, сказано в письме.
Олег Дерипаска, комментируя заявление OFAC, сказал, что управление не приводит никаких фактов. «Только догадки, слухи и ахинея, — сказал Дерипаска в интервью FT. — Это вздор». Бизнесмен напомнил о существовании презумпции невиновности, подчеркнув, что «не представлено никаких фактов, которые еще должны быть доказаны в суде».
В своем телеграм-канале Дерипаска опубликовал ссылку на материал The Financial Times и написал: «Очередная порция брехни». В интервью «Ведомостям» бизнесмен заявил, что «статья Financial Times — просто перепев лживых доводов американских бюрократов». По его словам, письмо OFAC «состоит из голословных обвинений и полного бреда».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отрицает утверждения Минфина США. «Это неправда. Только и всего», — сказал он.