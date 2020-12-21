Израиль закроет въезд для иностранцев из-за нового, более заразного штамма коронавируса

Правительство Израиля решило закрыть въезд в страну для иностранцев. Об этом заявил премьер-министр Биньямин Нетаниягу, передает издание Haaretz.

Граждане Израиля, которые возвращаются на родину, должны будут проходить 14-дневный карантин в специально отведенных для этого отелях.

Нетаниягу объяснил решение правительства распространением нового варианта коронавируса, который обнаружили в Великобритании и еще и который, как считается, на 70% более заразен.

Новые ограничения вступят в силу с 23 декабря и будут действовать 10 дней, сообщает The Jerusalem Post.

Ранее Израиль и еще более 20 стран (в том числе Россия) решили закрыть авиасообщение с Великобританий из-за нового штамма коронавируса.

Новый вариант вируса в Великобритании обнаружили в сентябре. К середине декабря с ним было связано уже две трети случаев заражения в Лондоне.