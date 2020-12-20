Капитан «Барселоны» Лионель Месси повторил рекорд бывшего игрока сборной Бразилии Пеле по числу голов, забитых за одну команду.

19 декабря в очередном туре испанской Примеры 33-летний аргентинец забил 643-й гол за «Барселону» в матче против «Валенсии» (игра закончилась со счетом 2:2).

Ровно столько же мячей Пеле забил в составе бразильского «Сантоса», за который он выступал с 1956 по 1974 год.

Месси играет в «Барселоне» с 2003 года. В твиттере каталонского клуба отметили историческое достижение своего нападающего рисунком, на котором бразилец коронует аргентинца.

Пеле, считающийся лучшим футболистом ХХ века, уже поздравил Месси с рекордом.

«Когда твое сердце переполняет любовь, сложно изменить свой путь. Как и ты, я знаю, каково любить и носить каждый день одну и ту же футболку. Как и ты, я знаю, что нет ничего лучше места, где мы себя чувствуем как дома. Поздравляю тебя с историческим достижением, Лионель. Но прежде всего поздравляю тебя с прекрасной карьерой в „Барселоне“. Истории, как у нас с тобой, долгой любви к одному и тому же клубу, к сожалению, будут встречаться все реже и реже. Я восхищаюсь тобой, Лионель Месси», — написал он в инстаграме.