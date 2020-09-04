Лионель Месси останется в «Барселоне»

Аргентинский нападающий Лионель Месси остается в «Барселоне». Об этом сам футболист сообщил в интервью изданию Goal.com.

По словам Месси, он отыграет за клуб еще один сезон. Он объяснил это невозможностью выплатить компенсацию в 700 миллионов евро, на которой настаивает «Барселона» в случае досрочного расторжения контракта, и нежеланием идти в суд.

Месси уведомил «Барселону» о намерении уйти в конце августа, хотя его контракт давал ему право покинуть клуб без компенсации только до 10 июня. Месси считал, что так как окончание сезона из-за коронавируса было сдвинуто на два месяца, он все еще мог это сделать. Руководство «Барселоны» заявило, что не согласно с этим.

33-летний Месси выступает за «Барселону» в течение всей своей профессиональной карьеры.

В завершившемся сезоне «Барселона» впервые за несколько лет не выиграла ни одного турнира, в котором участвовала. Сезон для клуба завершился поражением от «Баварии» в Лиге чемпионов со счетом 2:8.