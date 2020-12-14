Французский еженедельник France Football составил символическую сборную, в которую вошли 11 лучших футболистов всех времен. Издание собрало команду по схеме 3-4-3.

Позицию вратаря в «Команде мечты» занял советский футболист Лев Яшин — чемпион Европы по футболу в составе сборной СССР, игрок московского «Динамо» и единственный голкипер в истории, получивший «Золотой мяч» (в 1963 году).

В «Команду мечты» также вошли:

левый защитник Паоло Мальдини («Милан» и сборная Италии);

(«Милан» и сборная Италии); центральный защитник Франц Беккенбауэр («Бавария» и сборная ФРГ);

(«Бавария» и сборная ФРГ); правый защитник — Кафу («Рома», «Милан» и сборная Бразилии);

(«Рома», «Милан» и сборная Бразилии); атакующие центральные полузащитники Диего Марадона («Наполи», «Бока Хуниорс» и сборная Аргентины) и Пеле («Сантос» и сборная Бразилии);

(«Наполи», «Бока Хуниорс» и сборная Аргентины) и («Сантос» и сборная Бразилии); оборонительные центральные полузащитники Хави («Барселона» и сборная Испании) и Лотар Маттеус («Бавария» и сборная ФРГ);

(«Барселона» и сборная Испании) и («Бавария» и сборная ФРГ); левый нападающий Криштиану Роналду («Реал Мадрид», «Ювентус» и сборная Португалии);

(«Реал Мадрид», «Ювентус» и сборная Португалии); центральный нападающий Роналдо («Интер», «Реал Мадрид» и сборная Бразилии);

(«Интер», «Реал Мадрид» и сборная Бразилии); правый нападающий Лионель Месси («Барселона» и сборная Аргентины).

Имена спортсменов, вошедших в «Команду мечты», определило жюри из 140 спортивных журналистов со всего мира, участвующих в голосовании за «Золотой мяч».

Французский еженедельник France Football — организатор «Золотого мяча», одной из самых главных футбольных наград, которую ежегодно вручают лучшему футболисту мира. В 2020 году France Football решил не вручать «Золотой мяч» — это первый раз с 1956 года, когда награждение отменили.