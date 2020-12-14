Французский еженедельник France Football составил символическую сборную, в которую вошли 11 лучших футболистов всех времен. Издание собрало команду по схеме 3-4-3.
Позицию вратаря в «Команде мечты» занял советский футболист Лев Яшин — чемпион Европы по футболу в составе сборной СССР, игрок московского «Динамо» и единственный голкипер в истории, получивший «Золотой мяч» (в 1963 году).
В «Команду мечты» также вошли:
- левый защитник Паоло Мальдини («Милан» и сборная Италии);
- центральный защитник Франц Беккенбауэр («Бавария» и сборная ФРГ);
- правый защитник — Кафу («Рома», «Милан» и сборная Бразилии);
- атакующие центральные полузащитники Диего Марадона («Наполи», «Бока Хуниорс» и сборная Аргентины) и Пеле («Сантос» и сборная Бразилии);
- оборонительные центральные полузащитники Хави («Барселона» и сборная Испании) и Лотар Маттеус («Бавария» и сборная ФРГ);
- левый нападающий Криштиану Роналду («Реал Мадрид», «Ювентус» и сборная Португалии);
- центральный нападающий Роналдо («Интер», «Реал Мадрид» и сборная Бразилии);
- правый нападающий Лионель Месси («Барселона» и сборная Аргентины).
Имена спортсменов, вошедших в «Команду мечты», определило жюри из 140 спортивных журналистов со всего мира, участвующих в голосовании за «Золотой мяч».
Французский еженедельник France Football — организатор «Золотого мяча», одной из самых главных футбольных наград, которую ежегодно вручают лучшему футболисту мира. В 2020 году France Football решил не вручать «Золотой мяч» — это первый раз с 1956 года, когда награждение отменили.