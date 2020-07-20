Вручение «Золотого мяча» отменили впервые в истории

Награда «Золотой мяч» в 2020 году не будет присуждена. Об этом сообщил журнал France Football, вручающий премию.

«Такой уникальный год не может и не должен рассматриваться как обычный год. В случае сомнений лучше воздержаться, чем настаивать», — говорится в сообщении журнала.

«Золотой мяч» вручается с 1956 года. До сих пор вручение награды ни разу не отменялось.

Из-за коронавируса в марте были прерваны сезоны во всех европейских лигах (кроме Белоруссии). В мае и июне игры в большинстве лиг возобновились, но некоторые страны (например, Франция и Нидерланды) решили вообще не доигрывать чемпионаты.

ФИФА также отказалась от вручения премии лучшему футболисту мира.