Лионель Месси получил шестой «Золотой мяч». Это рекорд

Нападающий испанской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси — получил «Золотой мяч» — приз лучшему футболисту года по версии еженедельника France Football.

Как отмечает Sports.ru, Месси стал обладателем «Золотого мяча» в рекордный шестой раз. Пять раз эта награда доставалась Криштиану Роналду. По три раза ее получали Мишель Платини, Марко ван Бастен и Йохан Кройфф.

В 2018 году «Золотой мяч» вручили полузащитнику мадридского «Реала» и сборной Хорватии Луке Модричу. Это был первый раз за 10 лет, когда награду получили не Месси и не Роналду.

В сентябре Лионель Месси в шестой раз стал футболистом года по версии ФИФА. Он рекордсмен по числу наград лучшего игрока года. На втором месте Криштиану Роналду, его признавали лучшим игроком пять раз.