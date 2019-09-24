Лионель Месси в шестой раз стал лучшим футболистом года по версии ФИФА

Нападающий испанской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим игроком года по версии ФИФА.

Кроме Месси на награду претендовали нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду и защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк.

Лучшим вратарем назван голкипер «Ливерпуля» Алиссон. Лучшим тренером стал работающий с «Ливерпулем» Юрген Клопп.

Голом года признан мяч, который игрок «Дебрецена» Даниэль Жори забил в игре против «Ференцвароша» в феврале 2019 года.

FIFA PUSKAS AWARD 2019 FINALIST: Daniel Zsori FIFATV

Награда лучшему игроку года по версии ФИФА вручается с 1991 года. В 2010-2015 годах ФИФА вручала ее вместе с журналом France Football, тогда премия называлась «Золотой мяч». Позднее ФИФА разорвала отношения с France Football и учредила награду The Best Fifa Football Awards.

Лионель Месси — рекордсмен по числу наград лучшего игрока года ФИФА, у него их шесть. На втором месте Криштиану Роналду, его признавали лучшим игроком пять раз.