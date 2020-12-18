«Офицеры России» попросили генпрокурора вернуть памятник Дзержинскому на Лубянку

Общественная организация обратилась к генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой восстановить памятник главе Феликсу Дзержинскому на Лубянской площади в Москве.

Организация попросила прокуратуру провести проверку, насколько законно в 1991 году памятник демонтировали с Лубянской площади. В обращении «Офицеров России» сказано, что с 21 по 22 августа 1991 года тогдашний мэр Москвы Гавриил Попов дал якобы незаконное указание демонтировать и переместить памятник, а городской совет народных депутатов 24 октября 1991 года принял соответствующее решение. Но, по мнению руководства организации, из-за статуса памятника решение о его демонтаже могли принять или Совет Министров СССР, или Совет Министров РСФСР.

Судя по архивным видео и словам очевидцев, памятник Дзержинскому, стоявший на Лубянской площади с 1958 года, демонтировали по требованию москвичей 22 августа 1991 года после неудачной попытки государственного переворота. Как рассказывал политик и историк Станислав Станкевич (в 1991 году — народный депутат СССР), жители Москвы раскачивали памятник и был риск, что статуя весом 11 тонн упадет на людей, поэтому он предложил демонтировать монумент с помощью двух кранов. DerAndrej82

24 октября 1991 года Президиум Моссовета утвердил решение «О сохранении, переносе в запасники и размещении в специальной экспозиции мемориальных сооружений политико-идеологической тематики советского периода». Согласно этому решению, несколько скульптур, убранных с улиц и площадей Москвы, в том числе памятник Дзержинскому, решили сделать экспонатами в новом парке «Музеон» на Крымском Валу.

В разные годы политики, в том числе представители КПРФ и бывший мэр Москвы Юрий Лужков, выступали за возвращение памятника Дзержинскому на Лубянскую площадь. В 2015 году КПРФ собрала 150 тысяч подписей за проведение референдума среди жителей Москвы по этому вопросу, но не организовала его.

В 2017 году в российском обществе произошел новый виток дискуссии о переоценке личности Феликса Дзержинского, являвшегося организатором красного террора. В том году в Кирове к 140-летию со дня рождения Дзержинского по инициативе ветеранов ФСБ открыли памятник главе ВЧК, а депутаты Краснодарской думы присвоили имя Дзержинского местной школе.

Читайте также

Чекисты были хорошими, а Сталин все испортил? Или ЧК тоже убивала невиновных? Стыдные вопросы к столетию Всероссийской чрезвычайной комиссии

Читайте также

Чекисты были хорошими, а Сталин все испортил? Или ЧК тоже убивала невиновных? Стыдные вопросы к столетию Всероссийской чрезвычайной комиссии