Школе в Краснодаре присвоили имя Дзержинского

Юга.ру
11:18, 28 ноября 2017
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Краснодарской школе № 32 присвоили имя Феликса Дзержинского. Такое решение единогласно одобрили депутаты городской думы.

С просьбой о присвоении имени Дзержинского обратились руководители школы и управление ФСБ по Краснодарскому краю — «в целях увековечения памяти выдающегося государственного деятеля».

Школа № 32 <…> давно сотрудничает со службой безопасности. В школе есть музей «Связь поколений», где представлены экспонаты, документы, личные вещи, рассказывающие о деятельности ВЧК-КГБ-ФСБ. При этом в 32-й школе, как и во всех школах Краснодарского края, есть казачий класс.

Юга.ру
В сентябре 2017 года в Кирове открыли памятник Феликсу Дзержинскому. Его установили по инициативе ветеранов ФСБ. Глава совета ветеранов Виктор Колпаков заявил, что вся жизнь Дзержинского «была пронизана борьбой за светлое будущее человечества».
В Москве коммунисты добиваются возвращения памятника Дзержинскому на Лубянскую площадь. Его демонтировали в 1991 году, после провала августовского путча. Памятник находится в парке «Музеон» на Крымской набережной.
Феликс Дзержинский — основатель Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК). Он был организатором красного террора, начавшегося после большевистской революции 1917 года.

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