В Кирове открыли памятник Феликсу Дзержинскому

В Кирове утром 5 сентября открыли памятник создателю ВЧК Феликсу Дзержинскому, установку которого инициировал Совет ветеранов регионального управления ФСБ.

В церемонии приняли участие исполняющий обязанности губернатора Кировской области Игорь Васильев, глава областного управления ФСБ Сергей Мочалов, а также руководитель кировского управления СК РФ Айрат Ахметшин.

Мочалов, выступая на церемонии, поблагодарил руководство области и города, и заявил, что «это наша история, которая нас всех объединяет».

В сообщении правительства области сказано, что открытие было приурочено к 140-летию со дня рождения Дзержинского, хотя он родился 11 сентября.