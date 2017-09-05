В Кирове открыли памятник Феликсу Дзержинскому
В Кирове утром 5 сентября открыли памятник создателю ВЧК Феликсу Дзержинскому, установку которого инициировал Совет ветеранов регионального управления ФСБ.
В церемонии приняли участие исполняющий обязанности губернатора Кировской области Игорь Васильев, глава областного управления ФСБ Сергей Мочалов, а также руководитель кировского управления СК РФ Айрат Ахметшин.
Мочалов, выступая на церемонии, поблагодарил руководство области и города, и заявил, что «это наша история, которая нас всех объединяет».
В сообщении правительства области сказано, что открытие было приурочено к 140-летию со дня рождения Дзержинского, хотя он родился 11 сентября.
5 сентября — годовщина принятия в 1918 году постановления совета народных комиссаров РСФСР «О красном терроре», воплощением которого занималась ВЧК под руководством Дзержинского. В результате красного террора погибли десятки тысяч человек. В этот день в Кирове возложили цветы к памятнику жертвам политических репрессий.
Установку памятника Феликсу Дзержинскому поддержала большинством голосов Кировская городская дума. Инициаторами стали ветераны местного управления ФСБ. Руководитель совета ветеранов Виктор Колпаков заявил: «Дзержинский внес огромнейший вклад в становление и развитие нашего государства в те сложные времена. Вся его жизнь была пронизана борьбой за светлое будущее человечества».