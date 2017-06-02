В Кирове поставят памятник Феликсу Дзержинскому. На этом настояли ветераны ФСБ

Кировская городская дума большинством голосов проголосовала за установку в центре города памятника создателю ВЧК Феликсу Дзержинскому. Памятник поставят по инициативе кировских ветеранов ФСБ и за счет спонсорских средств. Ветераны настаивают, что Дзержинский, который ввел в обиход словосочетание «красный террор», заслужил памятник, потому что «вся его жизнь была пронизана борьбой за светлое будущее человечества». «Медуза» рассказывает, как кировские депутаты приняли это решение.

Кировская городская дума 31 мая поддержала установку в исторической части города памятника Феликсу Дзержинскому. За проголосовали 23 депутата, один был против и трое воздержались. Памятник появится во дворе областного Клуба ветеранов в июле или августе 2017 года. На здании уже висит мемориальная доска памяти Дзержинского — основателя и главного редактора журнала «Красный террор». Инициатива по установке памятника принадлежит самим ветеранам; в их письме говорится, что идея установки памятника появилась еще в конце 1980-х годов, но довести дело до конца получилось лишь сейчас — в год 140-летия со дня рождения Дзержинского.

«Сначала 1990-е — определенное безвременье — отодвинули эту дату. Было осмысление 2000-х годов. И на сегодняшний день ветеранская организация при поддержке многочисленных трудовых коллективов, ветеранов правоохранительных органов и силовых структур поддерживает эту идею [установки памятника]. Дзержинский внес огромнейший вклад в становление и развитие нашего государства в те сложные времена. Вся его жизнь была пронизана борьбой за светлое будущее человечества», — заявил на заседании гордумы руководитель областного совета ветеранов ФСБ Виктор Колпаков.

Сторонники установки памятника объясняли необходимость его появления в Кирове тем, что Феликс Дзержинский дважды бывал в этом городе. В 1898 году он был сослан в Вятку за пропаганду среди учеников рабочих и ремесленников — и впоследствии бежал в Варшаву. В 1919-м он в статусе главы комиссии ЦК и совета обороны большевиков приехал в Вятку вместе с Иосифом Сталиным — выяснять причины поражения Красной армии в районе Перми. Сталин и Дзержинский жили в здании, где сейчас и расположен Клуб ветеранов.

Дзержинский считается одним из основоположников «красного террора», направленного против тех, кто не поддерживал большевиков. Его целью, согласно формулировке в декрете «О красном терроре», было «устрашение, аресты и уничтожение врагов революции по принципу их классовой принадлежности». В 1917–1922 годах сотрудниками ВЧК были расстреляны не менее 140 тысяч человек — без приговоров суда.

Публично установку памятника поддержал только один депутат — член фракции «Единой России» в гордуме Владимир Журавлев. По его словам, Дзержинский — «часть нашей истории, а историю надо ценить». «Этот человек стал символом начала ВЧК, потом КГБ, потом ФСБ. Эта служба — главный соратник нашего народа. Насколько я знаю людей, в полиции бывают разные люди, а туда очень жесткий отбор, коррупции точно не бывает. Дзержинский это заложил, и этот кодекс чекиста до сих пор остался», — заявил депутат Журавлев на заседании гордумы.

Во избежание конфликта между людьми разных политических взглядов депутат Журавлев предложил поставить в Кирове еще и памятник жертвам политических репрессий. Правда, коллеги ему тут же подсказали, что в Кирове такой уже есть, причем как раз на территории избирательного округа депутата.

Представители кировской общественной организации по защите прав репрессированных «Вятка плюс» заявили, что эта ситуация их шокирует. По словам заместителя руководителя организации Ариадны Козиной, в области живут около 1300 членов семей репрессированных в 1930–50-е годы, и монумент станет «напоминанием о том, что пришлось пережить их семьям». Гражданский активист Виталий Брамм заявил, что у него вызывает возмущение тот факт, что депутаты обсуждают установку монумента «уже полчаса», при этом важные вопросы, например решение о продаже муниципального имущества со скидкой 50%, было принято без обсуждения. «Дзержинский добрую часть этого зала расстрелял бы», — заявил Брамм.

Монумент высотой 2,6 метра и весом более двух тонн уже отлит и будет установлен на спонсорские деньги. Сейчас, по словам начальника управления культуры администрации Кирова Марины Исуповой, он находится в подмосковном Подольске. Памятник создан за счет средств кировского издательского дома «Крепостновъ» — эта организация занимается выпуском каталогов предметов старины для коллекционеров и книг об истории Кировской области. Принадлежит она Анастасии Крепостновой, дочери кировского бизнесмена и мецената Валерия Крепостнова.

В Кировской области уже есть памятник Феликсу Дзержинскому. Он находится в селе Кай, где Дзержинский отбывал ссылку. Там же с 1938 года работает музей, посвященный «выдающемуся деятелю коммунистической партии и советского государства». В 1995-м учреждение сменило профиль, став просто музеем истории села Кай. А с 2015-го под патронажем крупных областных предприятий, совета ветеранов ФСБ и депутата Госдумы Рахима Азимова в Кае началось создание музейного комплекса, посвященного основателю ВЧК. Он будет состоять из дома-музея, в котором жил Дзержинский, и здания, где будет экспозиция, посвященная его деятельности.

Памятники Дзержинскому имеются в двух десятках российских городов. Из областных центров это, к примеру, Саратов, Волгоград, Смоленск, Тюмень. В Москве и Санкт-Петербурге памятники Дзержинскому были демонтированы в 1991–1992 годах.