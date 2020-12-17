Испанские СМИ назвали имена россиян, задержанных по делу русской мафии

Полиция Испании задержала по делу об отмывании денег русской мафии несколько российских бизнесменов. Среди задержанных оказался предприниматель Алексей Широков (или Сироков), сообщили испанские газеты El Pais и ABC.

Издания описывают Широкова как юриста, который оказывал разные нелегальные юридические услуги, например, он помогал упростить процедуру получения вида на жительство в Испании.

Вместе с Широковым задержали еще 22 человека: это российские бизнесмены, их советники и бизнес-партнеры, а также испанские чиновники, двое полицейских и юристы.

Газета ABC привела фамилии еще четверых россиян, причастных к отмыванию денег русской мафии. Это Митюрев, который, по данным издания, вербовал новых участников преступной группировки и выступал посредником в переговорах с испанскими бизнесменами. Еще двое человек — Хакимов и Жижин — отвечали за отмывание денег. Кроме того, еще одним ключевым фигурантом дела стал человек по фамилии Данилов, который напрямую общался с мафией. Его пока не задержали.

16 декабря полиция Испании объявила, что задержала 23 человека, подозреваемых в отмывании денег русской мафии, полученных от преступных доходов. В полиции говорили, что среди задержанных восемь выходцев из России. В ходе обысков полицейские изъяли оружие, 300 тысяч евро наличными, бриллианты, 16 автомобилей. Также полиция арестовала счета и активы на миллионы евро.

В октябре 2018 года Национальная судебная коллегия Испании оправдала 17 человек, в основном граждан России, по делу русской мафии. Перед судом предстали предполагаемые участники тамбовско-малышевской ОПГ, которых обвиняли в отмывании денег. Судьи посчитали, что прокуратура не представила достаточных доказательств того, что подсудимые состояли в этой группировке или оказывали ей поддержку. Самым высокопоставленным фигурантом дела стал депутат Госдумы РФ Владислав Резник, его также оправдали.

Об этом деле В Испании после 10 лет расследования начался суд над русской мафией. Что нужно знать об этом деле?