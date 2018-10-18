Испанский суд оправдал фигурантов дела русской мафии. Его расследовали 10 лет

Национальная судебная коллегия Испании оправдала 17 фигурантов . Об этом со ссылкой на судебное решение сообщает испанское издание La Vanguardia.

В решении судебной коллеги говорится, что прокуратура не представила достаточных доказательств того, что подсудимые являлись членами тамбовско-малышевской ОПГ или оказывали преступной группировке поддержку путем отмывания денег.

Среди оправданных по делу — депутат Госдумы РФ Владислав Резник. По словам его адвоката Александра Гофштейна, судебное решение доказывает, что дело русской мафии было «грубейшей, очевидной фальшивкой». « Жаль только, что на ее разоблачение ушло десять лет жизни достойных, уважаемых, невиновных людей, а также членов их семей», — сказал Гофштейн РБК.

Испанский суд начал рассматривать дело русской мафии в феврале 2018 года. На скамье подсудимых оказались 17 человек, в основном, граждане России. При этом обвиняемыми по делу проходили 27 человек. Остальные, в том числе предполагаемые лидеры ОПГ Геннадий Петров и Александр Малышев, уехали из Испании. Прокуратура просила суд назначить подсудимым до пяти лет лишения свободы.