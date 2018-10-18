Испанский суд оправдал фигурантов дела русской мафии. Его расследовали 10 лет

La Vanguardia
Надежный источник

Национальная судебная коллегия Испании оправдала 17 фигурантов дела русской мафии. Об этом со ссылкой на судебное решение сообщает испанское издание La Vanguardia.

В решении судебной коллеги говорится, что прокуратура не представила достаточных доказательств того, что подсудимые являлись членами тамбовско-малышевской ОПГ или оказывали преступной группировке поддержку путем отмывания денег.

Среди оправданных по делу — депутат Госдумы РФ Владислав Резник. По словам его адвоката Александра Гофштейна, судебное решение доказывает, что дело русской мафии было «грубейшей, очевидной фальшивкой». « Жаль только, что на ее разоблачение ушло десять лет жизни достойных, уважаемых, невиновных людей, а также членов их семей», — сказал Гофштейн РБК.

Испанский суд начал рассматривать дело русской мафии в феврале 2018 года. На скамье подсудимых оказались 17 человек, в основном, граждане России. При этом обвиняемыми по делу проходили 27 человек. Остальные, в том числе предполагаемые лидеры ОПГ Геннадий Петров и Александр Малышев, уехали из Испании. Прокуратура просила суд назначить подсудимым до пяти лет лишения свободы.

Читайте также