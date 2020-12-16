В Испании задержали более 20 человек по делу об отмывании денег русской мафии

Полиция Испании вместе с Европолом 16 декабря задержала 23 человека, подозреваемых в отмывании денег русской мафии, полученных от преступных доходов, сообщается на сайте испанской полиции.

Задержаны восемь граждан России, двое украинцев, по одному выходцу из Казахстана и Алжира, 11 граждан Испании, сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Национальной полиции.

По версии следствия, участники преступной группы собирались контролировать ключевые сектора испанской экономики и хотели при помощи юристов, чиновников, политиков, бизнесменов и хакеров проникнуть в государственные учреждения.

В ходе обысков, проведенных в Аликанте, Мадриде, Таррагоне и на Ибице, полиция обнаружила оружие, 300 тысяч евро наличными, бриллианты, 16 «роскошных» автомобилей и криптовалютные счета. Также полиция арестовала банковские счета и активы на миллионы евро.

Расследование дела началось в 2013 году, когда полиция заметила возросшую активность русской мафии в Испании. Участники расследования считают, что подозреваемые использовали Испанию «в качестве отправной точки для отмывания денег преступных организаций из стран бывшего Советского Союза».

В полиции назвали задержание подозреваемых крупнейшей операцией против восточноевропейской мафии, проведенной в Испании за последние 10 лет.

В октябре 2018 года в Испании оправдали 17 человек, в основном граждан России, которых считали участниками тамбовско-малышевской ОПГ. Их обвиняли в отмывании денег через испанские компании и недвижимость. Национальная судебная коллегия Испании посчитала, что прокуратура не представила достаточных доказательств того, что подсудимые состояли в этой ОПГ или оказывали ей поддержку путем отмывания денег. Среди оправданных по делу оказался депутат Госдумы РФ Владислав Резник.

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