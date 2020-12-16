«Пятерочка» и «Перекресток» снизят цены на хлеб, тушенку и макароны. После того, как Путин раскритиковал подорожание «базовых продуктов»

Розничная сеть Х5 Retail Group (управляет магазинами «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») будет продавать семь видов товаров с нулевой торговой наценкой. Об этом компания сообщила РБК.

Речь идет о следующих товарах из базовой потребительской корзины:

хлеб

макароны

тушеная говядина

черный чай

картофель

ультрапастеризованное молоко

зерновые хлопья

С 16 декабря эти товары начнут продаваться по цене их закупки у поставщиков. Они будут помечены специальными ценниками. Торговые расходы на них, включая аренду, логистику, коммунальные платежи и зарплату персонала, возьмет на себя Х5 Retail Group.

«Надеемся, что нашу инициативу в области саморегулирования поддержат коллеги по отрасли, а также производители и поставщики. Это поможет сдержать цены и поддержать покупателей», — заявил главный исполнительный директор Х5 Retail Group Игорь Шехтерман.

В декабре президент России Владимир Путин раскритиковал подорожание таких «базовых продуктов» как сахар, мука и макароны. Вскоре премьер-министр Михаил Мишустин публично обвинил трех вице-премьеров и несколько министерств в том, что они «упустили ситуацию с ростом цен». Он также призвал производителей, экспортеров и торговые сети «не наживаться на людях».

Генпрокуратура начала проверку роста цен. Минэкономразвития заявило о подготовке поправок, которые позволят правительстве регулировать цены на социально значимые товары при их росте более чем на 10% за месяц. Минпромторг сообщил о готовности 60 федеральных и региональных розничных сетей участвовать в стабилизации цен.

В этом году торговые сети уже обнуляли торговую наценку на некоторые социально значимые товары. В начале апреля об этой мере объявили Х5 Retail Group и «Магнит», затем к ним присоединились Metro и «О`Кей».

По данным на сентябрь 2020 года, под управлением Х5 Retail Group находились 17 352 магазина в России. Сеть включает в себя 16 385 магазинов «Пятерочка», 910 супермаркетов «Перекресток» и 57 гипермаркетов «Карусель».