Япония показала грунт с астероида Рюгу

Специалисты Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) 15 декабря открыли капсулу с образцами грунта астероида Рюгу, которую на Землю доставила межпланетная станция «Хаябуса-2».

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В сообщении на сайте JAXA сказано, что «Хаябуса-2», предположительно, собрала эти образцы грунта во время первой посадки на астероид в феврале 2019 года.

В 2014 году межпланетную станцию «Хаябуса-2» запустили к околоземному астероиду Рюгу. В июне 2018 года аппарат вплотную приблизился к астероиду, затем в течение нескольких месяцев получил две пробы грунта и совершил обратный перелет. 5 декабря 2020 года «Хаябуса-2» сбросила в атмосферу Земли капсулу с грунтом астероида Рюгу, которая приземлилась в Австралии.