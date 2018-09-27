Японский ровер прислал фотографии с астероида Рюгу. Ради этих снимков пришлось лететь 3,5 года

Японское агентство аэрокосмических исследований показало новые фотографии с поверхности астероида Рюгу. Аппараты Rover-1A и Rover-1B, сделавшие снимки, были высажены на астероид 21 сентября, с зонда «Хаябуса-2». От Земли до астероида Рюгу зонд добирался три с половиной года.

Фото сделанное перед приземлением Rover-1B на Рюгу, 21 сентября JAXA

Снимок поверхности, переданный Rover-1B 23 сентября JAXA

Снимок поверхности, переданный Rover-1B 23 сентября JAXA

Rover-1B succeeded in shooting a movie on Ryugu’s surface! The movie has 15 frames captured on September 23, 2018 from 10:34 - 11:48 JST. Enjoy ‘standing’ on the surface of this asteroid! [6/6] pic.twitter.com/57avmjvdVa — HAYABUSA2@JAXA (@haya2e_jaxa) September 27, 2018

Планируется, что «Хаябуса-2» будет оставаться возле астероида Рюгу до декабря 2019 года, а затем, забрав образцы грунта, отправится обратно к Земле. Путь домой займет у зонда около года.