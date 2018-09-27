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Японский ровер прислал фотографии с астероида Рюгу. Ради этих снимков пришлось лететь 3,5 года

Meduza
12:29, 27 сентября 2018

Японское агентство аэрокосмических исследований показало новые фотографии с поверхности астероида Рюгу. Аппараты Rover-1A и Rover-1B, сделавшие снимки, были высажены на астероид 21 сентября, с зонда «Хаябуса-2». От Земли до астероида Рюгу зонд добирался три с половиной года.

Фото сделанное перед приземлением Rover-1B на Рюгу, 21 сентября
JAXA
Снимок поверхности, переданный Rover-1B 23 сентября
JAXA
Снимок поверхности, переданный Rover-1B 23 сентября
JAXA
А еще Rover-1B и видео снял

Планируется, что «Хаябуса-2» будет оставаться возле астероида Рюгу до декабря 2019 года, а затем, забрав образцы грунта, отправится обратно к Земле. Путь домой займет у зонда около года.

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