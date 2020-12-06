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Японская межпланетная станция «Хаябуса-2» сбросила на Землю капсулу с грунтом астероида. Фотография
15:52, 6 декабря 2020
Источник: Meduza
Японская межпланетная станция «Хаябуса-2» сбросила в атмосферу Земли капсулу с грунтом астероида Рюгу. Капсула приземлилась в Австралии, а Японское аэрокосмическое агентство (JAXA) развернуло настоящую поисковую операцию. Ожидаемое место падения капсулы — точка на территории площадью сто квадратных километров. Приземлился аппарат ночью. JAXA предусмотрело аж три запасных плана поиска капсулы на случай, если провалится основной. Он заключается в том, что капсула при снижении должна включить радиомаяк, сигнал которого принимают пять наземных станций; данные от станций наносят на карту и определяют место — но все еще примерное. Как
объясняет
JAXA, площадь поисков таким образом сузили только до нескольких квадратных километров. В эту область отправили вертолет с приемником сигнала от радиомаяка и уже так обнаружили капсулу (там, где и показывали расчеты). Поиски заняли в общей сложности два часа,
уточняет
N+1. Вскрывать капсулу с грунтом в Австралии не будут, а отправят ее в Японию чартерным рейсом. Изучение образцов с астероида должно дать в том числе больше знаний о Солнечной системе во времена формирования ее планет
Morgan Sette / AFP / Scanpix / LETA
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