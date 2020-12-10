Собянин: с начала массовой вакцинации в Москве привились шесть тысяч человек. А надо вакцинировать семь миллионов

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что массовая вакцинация от ковида в Москве идет хорошо.

«За этот период времени [с начала вакцинации 5 декабря] записалось около 20 тысяч человек и больше шести тысяч привилось. Вся система работает хорошо», — цитирует «Интерфакс» заявление Собянина в интервью телеканалу «Россия-24».

Собянин дал положительную оценку работы всей системы вакцинации — от перевозок до функционирования холодильных установок. По его словам, в ближайшие дни список категорий граждан, которые смогут вакцинироваться в первую очередь, будет расширен.

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург утром 10 декабря заявлял, что вакцину уже получили более 150 тысяч россиян. До старта массовой вакцинации 40 тысяч человек получили ее в рамках третьей фазы исследований эффективности; параллельно с этим вакциной прививали людей из групп риска — медицинских работников и учителей.

Сейчас в Москве работают 70 пунктов вакцинации, в течение месяца их количество планируется увеличить до 170. Собянин заявлял, что в общей сложности вакцинация необходима шести-семи миллионам москвичей.

Пока вакцинацию в Москве могут пройти только работники здравоохранения, образования и социальной защиты при предъявлении справки с работы. Власти рассчитывают в ближайшие недели расширить перечень профессий, для представителей которых будет доступна вакцина.