Собянин счел прививку от коронавируса необходимой для семи миллионов москвичей

В Москве прививку от коронавируса нужно сделать семи миллионам человек, сообщил мэр Сергей Собянин. Его слова приводит «Интерфакс».

«Мы должны на перспективу вакцинировать шесть-семь миллионов человек, и сразу такую машину не раскрутишь», — сказал Собянин в эфире «России 1».

С 5 декабря в Москве работают 70 прививочных пунктов, в течение месяца их количество обещают увеличить до 170, уточняет «Интерфакс».

Электронную запись на прививку вакциной «Спутник V» открыли 4 декабря, первыми препарат могут получить работники здравоохранения, образования и социальной защиты.

Президент РФ Владимир Путин 2 декабря поручил правительству начать масштабную вакцинацию в стране. Россия зарегистрировала две вакцины от COVID-19: «Спутник V», разработанную в Центре имени Гамалеи, и «ЭпиВакКорону» от новосибирского центра «Вектор».

Оба препарата проходят третью фазу испытаний. Разработчики «Спутник V» заявили о 95-процентной эффективности вакцины.