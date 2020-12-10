Прививку от ковида сделали 150 тысячам россиян. Голикова пообещала начать вакцинацию во всех регионах до конца недели

Вакцину от коронавируса «Спутник V» получили уже более 150 тысяч граждан России, сообщил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Это наибольшее количество вакцинированных препаратом против COVID-19, чем в любой другой стране мира с использованием любого другого аналогичного препарата», — приводит РИА Новости его слова.

В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова пообещала, что вакцинация от коронавируса во всех регионах России начнется до конца текущей недели.

С 5 декабря 2020 года вакцинацию от коронавируса начали в Москве и Подмосковье. Предполагается, что в первую очередь препарат получат учителя, медики и сотрудники социальных служб. «Медуза» выяснила, что в Московской области и в Москве прививают, в действительности, всех желающих.

«Спутник V» — первая зарегистрированная в России вакцина от COVID-19. Создатели препарата заявляли о его 95-процентной эффективности.