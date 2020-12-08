Участник акций протеста в Минске получил два года колонии за надпись «Не забудем» на тротуаре

Суд Фрунзенского района Минска приговорил 26-летнего Максима Павлющика к двум годам колонии за надпись «Не забудем» на тротуаре, сообщает белорусский правозащитный центр «Весна».

Надпись Павлющик сделал 9 сентября у народного мемориала участника акций протеста Александра Тарайковского, погибшего 10 августа 2020 года.

Вторая фигурантка дела, 25-летняя Мария Бобович получила полтора года ограничения свободы без отправки в исправительное учреждение открытого типа.

Павлющика и Бобович осудили по части 2 статьи 339 УК Белоруссии (хулиганство, совершенное группой лиц).

Обновлено. Вечером 8 декабря Фрунзенский суд вынес три приговора за еще одну надпись «Не забудем», сделанную около того же мемориала. Два года строгого режима получил Владислав Гулис; по полтора года ограничения свободы в исправительном учреждении открытого типа назначили Денису Греханову и Игорю Самусенко.

По версии обвинения, Павлющик и Бобович «безосновательно, умышленно совершили осквернение сооружения циничными надписями и порчу имущества, чем причинили имущественный вред».

Первоначально ущерб оценили в 10 тысяч белорусских рублей (около 290 тысяч российских рублей), затем снизили до 211 рублей (чуть больше шести тысяч российских рублей). Как уточняет «Весна», семья Павлющика возместила ущерб.

В последнем слове Павлющик признал вину и сказал, что делал надпись, не думая, что за это наступит уголовная ответственность, передает белорусское «Радио Свобода».