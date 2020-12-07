IKEA прекратит выпуск каталога товаров. Он ежегодно издавался почти 70 лет

Шведский производитель мебели IKEA перестанет издавать ежегодный каталог своих товаров.

«Перевернуть страницу истории, связанную с нашим любимым каталогом, — это естественный процесс на фоне изменения привычек покупателей. Мы будем показывать людям свое видение обустройства дома новыми методами», — заявил СЕО компании Конрад Грюсс.

Последним в истории каталогом станет версия 2021 года, выпущенная в октябре. В следующем году IKEA в качестве трибьюта каталогу планирует издать небольшую книгу с идеями, как обставить дом.

Каталог IKEA ежегодно издавался с 1951 года. С 2000 года, помимо бумажной, выходила и его онлайн-версия. В 2016 году каталог был отпечатан рекордным тиражом в 200 миллионов экземпляров на 32 языках в 50 странах.

В последние годы IKEA переориентирует свой бизнес на онлайн-продажи. Осенью 2020 года компания отчитывалась о 45-процентном росте продаж в интернете за последние 12 месяцев.