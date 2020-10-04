Президент Азербайджана заявил о взятии армией города Джебраил. Армения это отрицает

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что азербайджанские военные взяли под свой контроль город Джебраил (Мехакаван) и несколько сел в Нагорном Карабахе.

В министерстве обороны Армении, в свою очередь, утверждают, что «данное заявление (Алиева — прим. „Медуза“) является дезинформацией и не соответствует действительности», сообщает ТАСС.

Ранее власти Азербайджана сообщили, что под контроль азербайджанской армии взято село Мадагиз в северной части Нагорного Карабаха. Армянская сторона также назвала эту информацию не соответствующей действительности.

Джебраил (Мехакаван) находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики с 1993 года. По данным на 1991 год (более поздних нет), в Джебраиле проживали 6,3 тысячи человек.

Конфликт вокруг Нагорного Карабаха, продолжающийся с начала 1990-х годов, обострился в конце сентября. Стороны конфликта обвиняют друг друга в провокациях и обстрелах.