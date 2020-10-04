Азербайджан заявил об обстреле своей территории со стороны Нагорного Карабаха. Армения обвинила Баку в ударе по гражданским объектам в Степанакерте

Азербайджан обвинил вооруженные силы Армении в ракетном обстреле Физулинского района, сообщает «Интерфакс». Также, заявило Минобороны Азербайджана, артиллерийский огонь ведется по селам Агдамского и Тертерского районов. В ответ на обстрел принимаются адекватные меры, цитирует РИА Новости заявление азербайджанского Минобороны.

Армения обстрел территории Азербайджана отрицает, обвиняя, в свою очередь, Азербайджан в ударах по гражданским объектам в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики — Степанакерте. Власти Нагорного Карабаха заявляют, что уничтожили военный аэропорт Азербайджана в Гяндже. Азербайджан эту информацию пока не комментирует.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе, продолжающийся с начала 1990-х годов, в очередной раз обострился в конце сентября 2020 года. Стороны обвиняют друг друга в провокациях и обстрелах. В обеих странах введено военное положение. 2 октября Армения заявила, что готова к переговорам о перемирии, Азербайджан и Турция ответили отказом.