Президент Азербайджана заявил о взятии села на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе

Армия Азербайджана взяла под контроль село Мадагиз, которое находится вблизи линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Об этом заявил президент Ильхам Алиев.

«Сегодня азербайджанская армия подняла в Мадагизе флаг Азербайджана. Мадагиз наш», — написал Алиев в твиттере.

Полномасштабные боевые действия продолжаются в Нагорном Карабахе с 27 сентября. Что стало причиной эскалации, неясно — и Азербайджан, и Армения обвиняют в провокациях друг друга.

До сих пор ни одна из сторон не сообщала о захвате населенных пунктов противника.