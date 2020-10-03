Президент Азербайджана заявил о взятии села на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе
Источник: Ильхам Алиев
Армия Азербайджана взяла под контроль село Мадагиз, которое находится вблизи линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Об этом заявил президент Ильхам Алиев.
«Сегодня азербайджанская армия подняла в Мадагизе флаг Азербайджана. Мадагиз наш», — написал Алиев в твиттере.
Полномасштабные боевые действия продолжаются в Нагорном Карабахе с 27 сентября. Что стало причиной эскалации, неясно — и Азербайджан, и Армения обвиняют в провокациях друг друга.
До сих пор ни одна из сторон не сообщала о захвате населенных пунктов противника.