Юрист Екатерина Гордон заявила о травле на федеральном ТВ. Она связывает это с защитой Марины Чайки

Юрист Екатерина Гордон заявила в эфире «Дождя», что на федеральном телевидении и в телеграм-каналах появились дискредитирующие материалы о ней после того, как она стала представлять интересы Марины Чайки — экс-жены Артема Чайки, старшего сына бывшего генпрокурора России.

Где-то месяц назад, как раз после того, как я стала защищать Марину Чайку, появилось вдруг поутру огромное количество странных, нерелевантных публикаций о том, что я вор, шарлатан, обираю бабушек, веду какие-то тренинги. <…> Дальше стало хуже. Стали выходить небольшие сюжеты, но, главное, стали обзванивать моих клиентов, коллег с нетривиальным предложением купить у них какой-нибудь компромат на меня.

Сюжеты с участием недовольных бывших клиентов Гордон за последний месяц вышли, в частности, на телеканале «Россия 24». По словам юриста, она написала письмо Антону Златопольскому, первому заместителю гендиректора холдинга ВГТРК, в который входит «Россия 24». В письме Гордон пожаловалась на «травлю и гонения».

Юрист также рассказала, что обсуждала ситуацию с Артемом Чайкой.

Я лично встретилась в Артемом Чайкой на одном из заседаний, он посещает Пресненский суд. Сказала: «Когда можно это закончить, по-моему, уже немножко перебор». Он мне сказал при свидетелях и при своей жене, что он еще не начал махать руками.

В июле Екатерина Гордон опубликовала видеообращение Марины Чайки, в котором та рассказала об угрозах мужа отобрать у нее детей, попросила его вернуть ей паспорт и дать развод. На следующий день брак был расторгнут. Но Артем Чайка через суд добивается, чтобы их младшая дочь жила вместе с ним.