Суд развел Артема и Марину Чайку

Мировой судья участка № 378 Пресненского района Москвы Александр Сихарулидзе расторг брак старшего сына бывшего генпрокурора России Артема Чайки и Марины Чайки, которые были женаты 21 год. Судья удовлетворил ходатайство Марины Чайки, сообщает корреспондент «Медузы» из зала суда.

Вопрос о проживании несовершеннолетних детей пары будет рассматриваться отдельно. Всего у пары четверо детей: им 20, 18, 17 и 5 лет.

Никаких имущественных претензий к супругу Марина Чайка не выдвигала.

Поддержать Марину Чайку в суд пришли две ее дочери Мария и Дария.

28 июля Марина Чайка опубликовала видеообращение, в котором попросила Артема Чайку дать ей развод и вернуть ей паспорт.

Марина Чайка просит защиты (видео снято и выложено по просьбе Марины и ее детей). Президент Гордон

Артем Чайка — бизнесмен, сын бывшего генпрокурора РФ Юрия Чайки, ныне полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе. Артем Чайка и его брат Игорь получили известность после фильма Фонда борьбы с коррупцией «Чайка», авторы которого утверждали, что Артем Чайка может иметь отношение к рейдерскому захвату бизнеса.

Позднее ФБК выяснил, что Росреестр засекретил сведения о недвижимости сыновей Чайки, заменив имена Артема и Игоря в базе данных на ЛСДУ3 и ЙФЯУ9, а затем на «Значение отсутствует».

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