Жена Артема Чайки пожаловалась на угрозы отобрать детей и публично попросила развод

Марина Чайка, супруга старшего сына бывшего генпрокурора Артема Чайки, опубликовала видеообращение, в котором попросила мужа вернуть ей паспорт и получить от него развод. Ролик размещен на ютьюб-канале Екатерины Гордон, которая представляет юридические интересы Марины Чайки.

«Свое обращение я от отчаяния делаю. Я просто женщина, которая хочет развестись со своим супругом. Мы прожили с ним 21 год, у нас четверо детей… Сейчас наша спокойная жизнь с детьми стала под угрозой. Я не делю с ним имущество, я не хочу ничего от супруга. Я хочу чтобы мне выдали хотя бы паспорт, у меня нет его уже два месяца. Я вынуждена из-за этого подать в суд… Я просто понимаю, что в адрес моей семьи идут угрозы и обещания отобрать детей. Органы опеки дали понять, что в суде они будут защищать мужа. Я прошу прессу и всех людей поддержать меня», — заявила Марина Чайка.

Марина Чайка просит защиты (видео снято и выложено по просьбе Марины и ее детей). Президент Гордон

Артем Чайка — бизнесмен, сын бывшего генпрокурора РФ Юрия Чайки, ныне полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе. Сыновья генпрокурора Артем и Игорь стали широко известны после фильма Фонда борьбы с коррупцией «Чайка», в котором утверждалось, в частности, что Артем Чайка может иметь отношение к рейдерскому захвату бизнеса. Позже ФБК выяснил, что Росреестр засекретил сведения о недвижимости сыновей Чайки, заменив имена Артема и Игоря в базе данных на ЛСДУ3 и ЙФЯУ9, а затем на «Значение отсутствует».

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