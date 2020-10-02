«Интерфакс»: мэрия Москвы рассматривает возможность перевода школьников на дистанционное обучение

Московские школы после двухнедельных осенних каникул могут с 19 октября вновь перейти на дистанционное обучение. Об этом «Интерфаксу» рассказал источник в московской мэрии.

«Власти столицы рассматривают возможность возвращения школ к дистанционному обучению. Это связано с ухудшением эпидемиологической ситуации в Москве, ростом доли школьников и студентов среди новых заболевших COVID-19, другими факторами, — цитирует агентство слова своего собеседника. — Скорее всего, школы города после 19 октября ждет весенний сценарий, то есть переход на дистанционное обучение как минимум на две-три недели».

В Москве с начала осени наблюдается резкий всплеск заболеваемости коронавирусом. Согласно официальной статистике, в городе ежедневно выявляется более двух тысяч заразившихся граждан.

В связи с ростом заболеваемости мэр Москвы объявил о продлении школьных каникул до двух недель, а также обязал работодателей перевести на удаленную работу не менее трети своего персонала.