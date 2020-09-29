Собянин объявил двухнедельные каникулы в московских школах

Московские школы уйдут на двухнедельные каникулы с 5 по 18 октября из-за ситуации с распространением COVID-19. Об этом сообщается в блоге мэра Москвы Сергея Собянина.

«По рекомендации санитарных врачей, с учетом осеннего подъема простудных заболеваний и роста выявленных заболеваний ковидом мною принято решение увеличить продолжительность осенних каникул», — пишет Собянин.

Обычно осенние каникулы в школах длятся неделю.

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