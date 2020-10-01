Второй волны как таковой нет. Второй волной обычно называют повторные заболевания — тех людей, которые уже переболели. В массовом порядке этого точно нет. Но рост есть, и рост очень большой. Думаю, число заболевших в Москве в ближайшее время приблизится к трем тысячам в сутки. Растет количество госпитализированных, количество тяжелых больных, количество больных на ИВЛ. Сегодня мы ежедневно госпитализируем около тысячи человек — вдвое больше, чем две недели назад. Для людей старше 65 лет введен домашний режим, но мы разрешаем им гулять, ходить в магазин, аптеку и поликлинику. Только лучше этого не делать: каждый такой поход — это риск. При этом мы видим, что пожилые люди не стали меньше выходить из дома и меньше пользоваться общественным транспортом. Это чрезвычайно опасно. Пока мы не вводим пропускной режим, в этом нет необходимости. Но все зависит от того, как мы будем себя вести, как будем соблюдать предписания врачей. Если будем наплевательски ко всему относиться, то вероятность жестких мер очень высокая.

Интервью Сергея Собянина показывали в эфире телеканала «Россия 24».