Собянин обязал работодателей перевести на удаленную работу треть сотрудников

С 5 октября в Москве переход на дистанционную работу становится обязательным, сообщается в блоге мэра Сергея Собянина.

Работодатели должны перевести на удаленку не менее 30% сотрудников, сказано в соответствующем указе (.pdf).

На дистанционную работу нужно перевести тех, кто старше 65 лет и тех, у кого есть хронические заболевания. Исключение можно сделать для сотрудников, «чье присутствие на рабочем месте является критически важным» для организации.

Требование о переходе на удаленную работу не распространяется на медицинские организации, оборонные предприятия, предприятия «Росатома», «Роскосмоса» и компании «электронно-технической отрасли», которые обеспечивают деятельность этих предприятий.

За сутки к утру 1 октября в Москве зарегистрировали 2424 случая заболевания COVID-19, заметный суточный рост количества новых заболевших в Москве идет со второй половины сентября.