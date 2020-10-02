ЕС объявил о санкциях против белорусских чиновников. Лукашенко в черный список не попал

Лидеры Евросоюза договорились о введении санкций в отношении официальных лиц Беларуси, ответственных за фальсификацию выборов и нарушение прав человека. Об этом на пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе объявил глава Евросовета Шарль Мишель.

По его словам, в санкционном списке будут имена примерно 40 белорусских чиновников. Александр Лукашенко в нем не упоминается.

Как пояснил президент Франции Эммануэль Макрон, включение Лукашенко в черный список позволило бы ему не выполнять требование ЕС начать диалог с оппозицией и освободить политзаключенных.

Санкции вступят в силу 2 октября, сразу после письменного опубликования документа.

Ранее о персональных санкциях в отношении Александра Лукашенко и лиц из его окружения объявили Великобритания и Канада.