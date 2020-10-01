С сайта телеканала «Россия» удалили сюжет, в котором показывали фото обнаженной дочери Юрия Дмитриева. Но потом вернули

Обновлено. После того, как новость об удалении сюжета разошлась по СМИ, материал на сайте телеканала «Россия» вновь стал доступен. Адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев назвал правонарушением демонстрацию в эфире федерального канала фотографий из уголовного дела. «Если они считают, что это порнографическая продукция, как они говорят, тогда это получается распространение, и телеканал совершил преступление. Такое же, в чем сейчас обвиняют Юрия Алексеевича по новой, в третий раз», — заявил он «Интерфаксу».

Сюжет программы «Вести. Дежурная часть», посвященный делу главы карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева, удалили с сайта телеканала «Россия». В настоящее время при заходе на страницу, где был опубликован сюжет, появляется сообщение «запрашиваемый документ не найден». В кэше гугла есть сохраненная копия. В ютьюб-аккаунте программы выпуск с сюжетом остается доступным для просмотра целиком.

Репортаж о Дмитриеве вышел на канале 26 сентября — накануне рассмотрения апелляции на приговор историку в Верховном суде Карелии. В сюжете были показаны фотографии обнаженной приемной дочери Дмитриева из материалов уголовного дела, а также приводились комментарии из соцсетей, в которых, как сообщал телеканал, пользователи «называют безобразием приговор в три с половиной года лишения свободы педофилу, сломавшему жизнь ребенку».

29 сентября Верховный суд ужесточил наказание Дмитриеву по обвинению в насильственных действиях сексуального характера — до 13 лет колонии строгого режима. Также на новое рассмотрение были отправлены дела по статьям об изготовлении детской порнографии, развратных действиях и хранении оружия.

Адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев заявил «Медузе», что обжалует решение Верховного суда Карелии. В Кремле журналистам отказались комментировать судебное решение по делу Дмитриева, но пообещали «более внимательно ознакомиться с этой темой».