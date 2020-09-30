Историк Юрий Дмитриев не намерен складывать руки и «склеивать ласты» после ужесточения приговора. Об этом он написал в письме обозревателю «МБХ медиа» Зое Световой. Издание опубликовало письмо полностью.

Добрый день, Зоя! Вот как-то быстро встретиться с вами не получится. Только что (менее часа назад) [Верховный суд Республики Карелия] отмерил мне 13 лет строгого и вдогон еще отправил все мои «оправдательные» статьи на пересмотр в новом составе суда. Печалька??? Нет! Закономерно. Видно сильно я кому-то хвост прищемил… Ладно — повоюем еще. Во всяком случае — руки складывать не намерен. «Ласты склеивать» — тоже. Тревожусь за [старшую дочь] Катьку. Ладно, надеюсь, справится и примет это известие спокойно. Верю — победа будет за нами. Кого Бог любит — тому он дает испытания (исключительно по силам испытуемого). Я человек верующий — обязан соответствовать Господним ожиданиям.

Всем привет, успехов в труде и борьбе.

Дмитриев Ю. А. (Хоттабыч) 29.09.20

Ранее еще одно письмо Дмитриева, написанное после приговора, опубликовала «Новая газета». Письмо получила фотограф Виктория Ивлева. «По-моему, полный беспредел в Верховном суде Карелии. <…> Всем привет, не сломался, не сник, готов к борьбе дальше! Мы еще повоюем», — написал Дмитриев.

29 сентября Верховный суд Карелии, рассматривая апелляцию на приговор Юрию Дмитриеву по делу о насильственных действиях сексуального характера, ужесточил наказание с 3,5 до 13 лет колонии строгого режима.

Также суд отменил оправдательный приговор Дмитриеву по статьям об изготовлении детской порнографии, развратных действиях и хранении оружия. Дела направлены на новое рассмотрение.